疫情已降為二級，移民署提醒外國朋友若居留證屆期請速臨櫃補辦 。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

自中央宣布7月27日起疫情警戒降為二級後，移民署中區事務大隊台中市第二服務站不斷接到電詢臨櫃申請相關問題。服務站表示，符合申請延期停留或離台期限外國及移工，8月6日前要臨櫃補辦延期；外國朋友辦理居留延期、入境後首次申辦居留證及各類居留證變更，8月25日前辦理。

越南籍移工阿豪和朋友，在降級第一天前往第二服務站櫃檯辦理延長離台申請，由於語言不通顯得不知所措，現場通譯志工及服務人員了解狀況後，協助填寫相關申請文件，並告知相關注意事項後，終於順利加蓋延長離台章戳，阿豪開心說，「有移民署的幫忙，讓我們都安心不少，也順利完成申請」。

台中市第二服務站主任王驥表示，移民署6月推動友善為民服務措施，7月27日起配合疫情降級開始補辦各項手續，符合申請延期停留或離台期限的外國及移工朋友，8月6日前準備相關文件到服務站補辦延期；外國朋友辦理居留延期、入境後首次申辦居留證及各類居留證變更，8月25日前到服務站辦理。

另外，不符合上述申請規定的外國朋友，也務必在8月6日前可直接到機場辦理手續即可出境。服務站提醒，有任何疑問歡迎致電移民署各服務站，千萬別忘了自己的權益。