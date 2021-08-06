兩名日本女生4日在橫濱街上自拍。（路透）

日本疫情近日急劇惡化，日本政府日前宣布第四次緊急事態範圍正式擴大至六都府縣。目前正值日本重要的連假，地方政府呼籲民眾暫停跨縣移動，以保障奧運正常舉行，此舉引起日本社會的不滿。

目前正值日本重要的盂蘭盆節掃墓連假（13至16日）和暑假期間，因此多個縣政府知事召開會議後，決定呼籲民眾先不要返鄉或跨縣旅遊，以免造成擴散感染。

在山梨縣工作的千葉縣青年木內惇平對美國之音說：「政府要國民待在家裡不要外出或跨縣市移動，卻繼續舉行跨國盛大祭典的奧運，實在感到很矛盾。一方面，我覺得認真練習的選手也需要有表現的舞台，另一方面，選手村的確診率又那麼高，這種矛盾感就更高了。」

東京奧運的選手在8月4日單日確診率高達29人，目前與奧運相關的染疫人數累計已達到387人。

木內惇平表示，他的年齡尚未到達接種疫苗的標準，為了保護家人，這次就忍耐不回老家看望親人，但確實心情不好。

他說：「我因為求學和工作的關系，一直都住在外地，也不知道人生還有多少短暫的時間能和父母長輩相處。雖然我知道現在不適合跨縣移動，我也會繼續忍耐，但是想念家人的感受真的一言難盡。疫情之下，我格外擔心他們。」

他認為，最令人感到不安的是疫苗接種的不確定性，不知道要到什麼時候才會輪到自己。

住在長野縣的老奶奶高田芳子對美國之音說：「我女兒自從讀大學就住在外面，每一年我最盼望的就是孫子們放暑假來看我。昨天，我孫子在電話裡面問我，奧運有那麼多外國人坐飛機來，為什麼我們不能坐車回鄉下，我實在不知道該怎麼回答。我的女兒和女婿都還沒輪到打疫苗，我也很擔心他們。」

從7月29日日本全國新增確診人數破萬時開始計算，近日染疫者中30多歲以下族群約占71％，年輕人感染顯著，而目前日本疫苗接種未達四成。

另外，經營旅遊業的岡田裕次郎在接受美國之音採訪時表示，他一直很守法，為了維護顧客的健康，到目前為止還是遵守規定，但已經瀕臨臨界點了。

他說：「我跟許多旅遊業同行都很遵守防疫規則，即使營業赤字也咬著牙撐下去。可是已經到了第ｎ次緊急事態宣言了，我們真的是受夠了。政府自己在舉辦東奧，外國選手來了又在選手村傳染，民眾為了討論賽事也要聚在一起，政府卻叫大家不要跨縣市旅行，我們實在是氣不過去。我會覺得，既然政府可以辦跨國家的運動會，我們也可以繼續跨縣市的旅遊。憑什麼政府可以限制我們，自己卻不做呢？」

他表示，政府的決定太過矛盾，加上旅遊業與餐飲業的影響已經苦不堪言，現在如果業者因此反彈，恐怕會讓疫情更加嚴重。