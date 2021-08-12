美國對魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府施加新一輪制裁之後，白俄羅斯今天要求美國減少大使館人員。

白俄羅斯外交部發言人葛雷茲（Anatoly Glaz）表示：「建議美方在9月1日前將明斯克大使館人員減至5人。」他說，這是對美國「無理且公開的敵意行為」做出的回應。

葛雷茲表示：「在華府減少各方面合作、經濟上扼制我們國家的背景下，我們相當客觀地說，沒看到這麼多人員派駐的意義。」

他也表示，白俄先前同意美國派駐大使的決定已經撤銷。職業外交官費雪（Julie Fisher）去年12月提名獲確認，是2008年以來第一位獲派任出使這個前蘇聯加盟共和國的美國大使，但她目前仍在等待簽證。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，費雪與美國駐明斯克大使館人員會「繼續支持白俄人民的民主渴望」，包括與「民主運動領袖」往來。

普萊斯在華府告訴記者，美國對雙邊關係的狀況「失望」，「重要的是記得這一切，知道白俄當局要為不斷壓迫公民、導致美國與白俄關係惡化負責」。

包括美國在內，多個西方國家因白俄鎮壓異議分子而對其祭出制裁。白俄去年總統大選引發爭議之後，民眾走上街頭示威，要求已掌權近30年、去年8月又宣稱自己贏得連任的66歲強人魯卡申柯辭職。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100812