美軍撤出阿富汗令塔利班迅速重新掌權，美國對其他盟國的承諾因而受到質疑。南韓執政黨共同民主黨黨魁宋永吉周三（18日）在社交網站發文，表示從阿富汗局勢獲取教訓，呼籲要盡快從美方拿回戰時作戰指揮權。

美國國家安全顧問蘇利文17日強調，總統拜登沒有裁減駐韓和駐歐美軍的計畫；美軍在非內戰時期也駐紮在兩地維護同盟安全，其目的與阿富汗的情況根本不同。北韓近日多番譴責韓美聯合軍演，並要求駐韓美軍撤離，令蘇利文的言論受到關注。

《華盛頓郵報》專欄作家蒂森日前撰文指出，北韓軍隊比塔利班更精銳，如果沒有美軍，南韓將沒法自衛。宋永吉回應指出，和阿富汗政府相提並論，對軍事力量位列世界六強的南韓而言屬誹謗，強調南韓具備先進導彈、F35A戰機、驅逐艦等，軍力遠超北韓。

宋永吉表示，美韓聯盟對維持東北亞和平及力量平衡、偵測北韓的挑釁行為有其必要，駐韓美軍對美國國家安全亦非常重要，但南韓自我防衛也一樣重要，故應盡快從美國手中接管戰時指揮權。