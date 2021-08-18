莫斯科一家法院在周二對谷歌母公司Alphabet處以1400萬盧布(約19萬美元)的罰款。谷歌違反了俄羅斯對於禁止內容的相關規定。另外俄羅斯當局的罰款，可以視為是更廣泛的與科技公司之間的對峙。

俄羅斯經常對社群媒體處以罰款，例如這些社群平台未能刪除用戶撰寫或轉發的禁止內容；俄羅斯也會迫使外國社群媒體在當地開設辦公室。

莫斯科的Tagansky地方法院指出，已經對谷歌處以五筆行政罰款，分別是400萬盧布、150萬盧布、500萬盧布、150萬盧布、200萬盧布。谷歌發言人證實了前兩項罰款。

在過去一年，俄羅斯以一連串的小額罰款打擊谷歌，原因包括不刪除莫斯科認為非法的內容，以及未能本土化用戶數據處理。

莫斯科當局近日還要求谷歌，解除對於Tsargrad TV的YouTube帳號封鎖。Tsargrad TV是由Konstantin Malofeev擁有的基督東正教頻道，而Malofeev目前正受到美國和歐盟的金融制裁。