基隆市議會今天上午舉行議案審查會，國民黨市議員韓世昱臨時提案，要求本市疫苗品牌須經國際認證才能給民眾施打，民進黨團不滿認為，提案未經程序委員會審查，不符程序，集體退席抗議，主席最終裁示通過。對此，市長林右昌表示尊重，施打疫苗是個人意願，中央也有一致性規定。

基隆市議會今天上午舉行第19屆第16、17次臨時會議案審查會，市議員韓世昱臨時提案，以保護市民健康為由，建請市府本市疫苗品牌必須經過國際認證，才能給民眾施打，他說，市民並非反對國產疫苗，而是希望完成相關科學驗證，再提供給民眾接種。

審查過程中，民進黨團認為，提案不符合議會程序，建議予以退回，黨團總召鄭文婷表示，依基隆市議會議事規則規定，議員提案應有兩人以上連署，前項提案於大會開會前三日，以書面提出，並需經本會程序委員會審查排定，經大會同意的緊急提案不在此限，她說，該提案未經程序委員會審查，雖在會中反應，但未被採納，民進黨團為表不滿，集體退席抗議，提案最終仍通過。

民進黨團認為，基隆市議會是基隆最高民意機構，應代表市民作出符合法治水準的問政品質，並且應在重大公共衛生危機時，為市民保留最大的選擇空間與權益。

不過，擔任審查會召集人兼主席莊榮欽指出，過去時常有議員在程序委員會結束後，仍向議會提案，但議會都受理，而這次也依照慣例審議議員韓世昱的提案，最終獲通過，議會將資料整理後，送交市府相關單位，市府也需針對提案給予回應。

對此，市長林右昌表示，議會裁定的結果他都尊重，但施打疫苗是依個人意願選擇，相關防疫指引、事項等，中央也都有一致性規定。