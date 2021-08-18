中國政府傳入股北京字節跳動旗下一家主要子公司後，美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）敦促總統拜登在美國封殺字節跳動旗下的熱門短影音應用程式（App）TikTok。

拜登政府6月推翻川普時代一系列行政命令，不再禁止用戶下載及更新騰訊旗下的通訊軟體WeChat和TikTok。

盧比歐在聲明中說：「北京的侵略性清楚顯示出，這個政權將TikTok視為黨國的延伸，而美國必須以那樣的方式對待它。」「我們也必須建立一個標準框架，在高風險的外國App獲准在美國通訊網絡和設備運作之前，必須滿足這個標準框架的要求。」

美國商務部正根據拜登命令，對這些應用程式和其他App所帶來的安全風險進行審查。商務部並未回應路透社置評要求。

公司檔案顯示，中國政府今年入股字節跳動的子公司，並取得一席董事席次，此舉引發各界好奇，北京計劃對受到監管行動猛烈衝擊的科技業施加多大影響。

根據中國商業資料庫天眼查，北京字節跳動科技有限公司在4月30日交易中，將1%的股份出售給網投中文（北京）科技有限公司。

知情人士說，這項交易並未讓中國政府獲得海外版抖音TikTok的任何股份。在中國的用戶無法使用國際版TikTok。

中國政府持有科技公司股份雖有先例，但這項消息發布之際，反壟斷調查和針對科技業的新規激增，與當局此前的放任態度大相逕庭。

字節跳動一名代表說，北京字節跳動科技「僅與字節跳動在中國市場的部分影音和資訊平台有關，且持有根據本地法律營運所需的一些許可證」。