1名網友日前在捷運車廂內發現有2位民眾身穿美國影劇常見的「搶劫犯」服飾，為紅色褲裝、恐怖面具等，而車廂內還有2名員警站在一旁，形成有趣的「警匪同車」畫面；不過PO文曝光後，捷運警察隊澄清當下有詢問民眾，確認僅是學生參加活動、無不法情事，而變裝的民眾也現身留言「我們只是去看電影」。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處捷運車廂內，座位有2位民眾身穿知名影集《紙房子》相當有特色的「搶劫犯」服飾，就是1件連身紅色褲裝，頭上還有經典的達利面具，乍看之下就像是真的搶劫犯；而好笑的是，該車廂內還有2名警察在後方站著，形成「警匪同車」的有趣畫面。

網友在捷運車廂內發現有2位民眾身穿美國影劇常見的「搶劫犯」服飾，而車廂內還有2名員警站在一旁，形成有趣的「警匪同車」畫面。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友還發文說，捷運行駛了好幾站後，又有2名不同的警察至車廂內，笑說看起來像是輪流跟監，他事後PO出照片說「是不是該發生些什麼」；不過捷運警察隊發現PO文後即留言回覆說，「勤務同仁於發現時已予關心，經查是學生參加活動，並無不法情事」。

而身穿「搶劫犯服飾」的2位民眾也現身在留言處澄清，「我們只是去看電影」，還說他們沒有把面具遮住整個臉，因為這樣會根本看不到路，爆笑回應引發關注；其他網友則留言，「下一站，中央印製廠」、「兩邊都裝作沒看到」、「準備要國定殺戮日了嗎」。