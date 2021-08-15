一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙。（翻攝）
一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙。（翻攝）

一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙，駕駛緊急將車輛停放路邊，警消獲報前往救援，即時將火勢撲滅，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

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