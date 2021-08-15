保時捷跑車疑自燃 車頭不斷竄出白煙 19:232021/08/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙。（翻攝） 一輛紅色保時捷保車今（15日）下午6時許，行經新北市淡水區中正東路二段、往北市方向，疑因不明原因車頭不斷冒出白煙，駕駛緊急將車輛停放路邊，警消獲報前往救援，即時將火勢撲滅，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 警緝毒搞烏龍 認錯人車開槍衝撞險釀人命判國賠 古寧頭戰役硝煙落盡 居民路祭慰兩岸英靈 #保時捷 #車頭 #不斷 #白煙 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭州近24萬輛車泡水 湖北21人遇難 04:102021/08/14 焦點新聞 陌生女突進屋打掃 80旬嬤腦波弱 一口氣買100瓶清潔劑 11:342021/08/15 搜奇 野馬富少才嗆殺陳時中 今對撞女騎士害命危 200萬跑車也報銷 12:162021/08/14 社會 野馬富少坐警車朝外狂比中指 撞飛女騎士遭移送全無悔意 17:462021/08/14 社會 新北溪洲聚落 終於有安全永遠的家 04:102021/08/15 地方新聞 陳時中繼續唬爛 04:102021/08/15 時論廣場 嗆殺陳時中 野馬哥撞傷人遭聲押 04:102021/08/15 社會新聞 高雄清晨瞬間強降雨 蓮潭路水淹小腿肚 04:102021/08/15 地方新聞 北市警攔查聞到K味 男子車上搜出槍毒 13:122021/08/14 社會 女騎士恐失明 野馬男拒就醫與雙親翻臉 卻買車安撫釀慘劇 14:352021/08/15 社會 酒吧復業4天爆械鬥 2人遭砍送醫 店家喊衰要求賠償 17:262021/08/15 社會 社會熱門新聞 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 林口車體工廠私設磚窯燒廢棄物 保全認了受指示點火 - 社會 難忘的第一次 辣美甲師初下海遇處男 他一個動作兩人都栽了 - 社會 憂野馬男精神疾病脫罪 重傷女騎士父：若輕判我會崩潰 - 社會 女騎士恐失明 野馬男拒就醫與雙親翻臉 卻買車安撫釀慘劇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。