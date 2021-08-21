台中捷運綠線21日上午7時49分，於高鐵台中站二月台發生列車煞車異常無法行駛事件，經初步故障排除無效，8時起變更運轉模式，九張犁站至高鐵台中站上行軌採單線雙向運轉，班距約15分鐘；歷經1小時45分排除，上午9時34分全線恢復正常運轉。

中捷公司指出，該公司為避免影響乘客權益，中捷公司即在各站張貼公告，以行車調度為由表示大慶站至高鐵站營運中斷，北屯總站至大慶站則正常行駛，大慶至高鐵站間，包括九張犁、九德、烏日到高鐵台中站，改為公車免費接駁。

乘客不滿指出，台中捷運未免太離譜，竟然在週六「凸槌」調度？民眾急跳腳，惟恐趕不上高鐵的車班。

台中捷運公司強調，經調派列車聯結將故障列車移動至高鐵台中站上行軌尾軌停駐，歷經1小時45分後排除，上午9時34分全線恢復正常運轉。公司將於列車收回機廠後查明故障原因。另外，列車發生故障前，旅客均已下車，因此無旅客受到影響。