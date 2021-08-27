（選擇「WRS」三城聯賣住房專案，下榻宜蘭力麗威斯汀飯店可浸浴碳酸氫納美人湯。圖／宜蘭力麗威斯汀飯店提供）

喜迎解封再出發，萬豪國際集團旗下姊妹飯店聯袂推出「WRS三城聯賣住房專案」，自9月1日起至次年3月31日止，一次暢玩台北、宜蘭、新竹三大旅遊城市，各住一晚優惠價14800元起。不論是想玩轉蘭陽平原山水的「宜蘭力麗威斯汀」、徜徉陽明山腳下的城中桃花源「台北士林萬麗」，或是來趟親子風城放電樂遊趣的「新竹豐邑喜來登」，主打以舒適放鬆的玩味饗樂輕旅行，旅人可一次體驗三家萬豪國際品牌飯店，遊遍具有豐富地理人文特色的北台灣。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店位於「水的故鄉」員山，帶領旅人奔放山野美景，享受百年歷史的碳酸氫鈉美人湯，飯店設有露天風呂、湯屋、SPA、Westin兒童俱樂部、室外泳池等設施，並能體驗豐富多樣休閒活動，是放飛宜蘭的頂級渡假首選。台北士林萬麗酒店為萬豪集團在台首間萬麗品牌酒店，位於台北市富含歷史文化底蘊的士林區，緊鄰士林捷運站、士林官邸及士林夜市，並有「台北城中的世外桃源」之美稱，可同時享受人文觀光與美食巡禮的豐富行程。新竹豐邑喜來登大飯店位於繁華的竹北鬧區與新竹矽谷園區，為竹苗地區唯一五星級國際觀光飯店，鄰近高鐵站及國道一號交流道，往返新竹縣市觀光景點交通便捷，飯店設有首家SGS認證的「喜波波樂園」兒童遊戲室，打造親子友善的旅遊住宿行程。

萬豪國際集團旗下姊妹飯店「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「台北士林萬麗酒店」及「新竹豐邑喜來登大飯店」於2021年09月01日起至次年03月30日推出「WRS三城聯賣住房專案 」，於活動期間可入住「宜蘭力麗威斯汀度假酒店豪華/精選客房」、「新竹豐邑喜來登豪華客房」及「台北士林萬麗尊貴客房」各一晚，皆可享用翌日自助式早餐兩客，其中入住宜蘭力麗威斯汀另加贈威斯汀運動毛巾/水壺乙組，讓旅客以活力健康的心情進行一趟鄉間大道慢活探索之旅; 新竹豐邑喜來登加碼贈送13歲(未滿)以下兒童自助式早餐乙份，讓家庭得以盡興遊玩館內親子設施，台北士林萬麗則每房贈送鳳梨酥禮盒。專案不需連續住宿，2022年04月30日前民眾可持券自由選擇第二及第三晚的住宿日期。