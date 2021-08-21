27歲陳姓男子21日凌晨開車行經北市福德街、林口街口時，被執行取締酒駕勤務的福德街派出所員警攔查，陳男先假意配合，卻在停車之際突然加速逃逸，攔查員警見狀立即呼叫勤指中心派員支援，並尾隨回報車輛位置。

陳男駕車一路闖紅燈企圖甩開員警，支援警力在忠孝東路、大道路口設置攔檢點，並利用紅燈控制車流，阻截逃逸車輛，最後陳男被困於車陣之中，只能乖乖束手就擒。

警方在陳男車內查扣到安非他命、毒咖啡包、彈簧刀、空氣槍等贓證物，全案訊後，將陳男及同車另名26歲鄭姓男子，依毒品、妨害公務、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。

信義分局呼籲，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合的義務，不聽制止接受稽查而逃逸交通違規已修法大幅加重罰責，罰鍰額度達1至3萬元，並需吊扣駕照6個月至1年，民眾遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。

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