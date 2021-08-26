台東地檢署去年偵辦1架R22型直昇機違反航空法飛行起降情形，傳喚涉有重嫌的國巨前總裁陳木元，案子日前偵結，檢方依違反民用航空法起訴陳，並建議法官從重量處，不得易科罰金。（台東地檢署提供／蔡旻妤台東傳真）

國巨前總裁陳木元2020年10月在台東無照駕駛直升機遭民眾舉報，檢警縝密蒐證後傳喚及查扣直升機，陳矢口否認，台東地檢署日前偵結，認為陳自始至終毫無悔意，無視飛航安全，欠缺法治觀念，依違反民用航空法罪嫌起訴，並議法官從重量處，不得易科罰金。

2020年10月中旬台東東海岸上空出現1架R22型直升機，遭人檢舉違反航空法飛行起降情形，台東地檢接獲通報後，立即成立專案小組展開蒐證，發現國巨前總裁陳木元涉有重嫌，並持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，發現民宅內停有1架Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機，諭令查扣代管。

檢警調查發現，民航局登陸資料中，被查扣的R22型直升機記錄所有人是國巨前總裁陳木元，因此將他傳喚到案，陳木元矢口否認駕駛直升機，檢方偵訊後諭令新台幣25萬元交保並查扣直升機。

台東地檢署日前偵查終結將陳木元依違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌提起公訴。

台東地檢署主任檢察官謝長夏26日表示，根據調查，陳姓民眾的直升機有效檢定證過期，且沒有體格檢查合格證明，陳姓民眾還稱航空法太舊了不合時宜。據他調查，陳姓民眾從2015年起至2020年間，共有6次無照駕駛。

起訴書指出，陳木元自始至終置飛安法治於無物，且毫無悔意，任為謊言，是以本件重大違反飛安行為自應以國家刑罰權嚇阻，以維飛航安全與社會教育，建議法院從重量處，不得易科罰金之刑，直升機宣告沒收。