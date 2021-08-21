台中捷運綠線21日早上7點49分，發生列車在高鐵台中站二月台因煞車系統故障，列車卡月台無法行駛最後拖至「尾軌」暫停。（陳世宗攝）

台中捷運綠線21日早上7點49分，發生列車在高鐵台中站二月台因煞車系統故障，列車卡月台無法行駛最後拖至「尾軌」暫停，影響通行1小時45分。台中捷運公司副總經理葉進財說，經初步查修故現象是因煞車系統控制斷路器跳脫，造成推進煞車的電源失效，確切原因？須待夜間故障車收回機廠後，至車底詳細檢查設備才能確定。

列車故障原因初步出爐 中捷公司：因煞車系統控制斷路器跳脫

「屋漏偏逢連夜雨！」8月25日通車才滿4個月的台中捷運綠線，21日上午於高鐵台中站第二月台發生列車煞車異常無法行駛事件。董事長林志盈說，經自動、手動故障排除無效後，8時起變更運轉模式，九張犁站至高鐵台中站上行軌採單線雙向運轉，班距拉長約為15分鐘；歷經1小時45分障礙排除，9時34分恢復全線正常運轉。

葉進財表示，中捷列車發生故障後，內部即開會調查故障原因，初步查修故障現象係因煞車系統控制斷路器跳脫，經手動復歸無效，故需由其它列車聯結救援拖移；煞車系統控制斷路器為何跳脫？須待夜間故障車收回機廠後，至車底詳細檢查設備才能確定。

林志盈強調，這次故障與之前連結器軸心斷裂無關，因中捷採用自動化行車系統較複雜，經手動無法排除必須進一步檢查；如北捷文湖線及新北捷運環狀線皆屬無人駕駛的自動化設計，文湖也會因部分問題無法排除暫停行駛，絕不是外界所說的出「大包」，中捷公司會盡速釐清故障的真正原因，並對外公佈。