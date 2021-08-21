新店警分局配合環保局取締噪音車。（新店分局提供）

新北市新店警分局昨（20）日晚配合新北市環保局在新店區北宜路2段聯合取締噪音車，4小時內取締噪音車輛達12輛，將全數移由主管機關依噪音管制法開罰，另外取締酒駕公共危險2件、無照駕駛9件、牌照逾檢註銷1件、超速59件。

警方表示，因疫情趨緩且適逢暑假期間，假日晚間常有重機、改裝機車於深夜車流較少時，沿北宜公路跑山夜遊，車輛呼嘯而過噪音，已嚴重影響沿線住戶休息，故選在周末晚間執行夜間攔查，防制改裝噪音車輛擾寧。

新店分局提醒，新北市環境保護局已公告，不得於晚上10時至翌日上午6時，使用未經環保機關噪音審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛於道路，違者依噪音管制法第23條，由環保機關處3000元以上3萬元以下罰鍰。

新店分局表示，為維護新店地區居家安寧，並遏止或避免車輛刻意改裝所造成噪音，將持續會同環保局針對重點區域或路段，鎖定高噪音車輛執行環警聯合稽查勤務，以減少惱人噪音問題。