移民署南區事務大隊台東縣專勤隊26日在台東市區越南小吃店查獲5包來路不明、重量達1.64公斤的越南火腿。（移民署南區事務大隊台東縣專勤隊提供／蔡旻妤台東報導）

為防止非洲豬瘟病毒入侵，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊26日在台東市區越南小吃店查獲5包來路不明的越南火腿，重量達1.64公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲情資，台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，經會同台東縣動物防疫所、台東縣衛生局、衛福部食藥署北區管理中心東部辦公室、台東縣警局刑大及台東分局等單位聯合前往稽查，一舉在店家冷凍櫃內發現來路不明的越南火腿5包等肉製品。

店家不僅無法出示相關購買單據，也未能清楚交代成分及來源，而包裝上也沒有任何標示。稽查人員不敢大意，除了將越南火腿由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，也持續溯源追查供貨來源。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，中秋佳節將至，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。