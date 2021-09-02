為防堵非洲豬瘟入侵國內，行政院勞動部部長許銘春與桃園市長鄭文燦2日共同前往桃園南亞電路板股份有限公司訪視，了解移工伙食安全衛生，許銘春強調，違規遭罰的移工將廢止聘僱許可並限令出國，提醒雇主及仲介公司注意。

杜絕非洲豬瘟流入國內移工宿舍勞動2日針對雇用越南移工50人以上廠商啟動專案訪視及宣導，許銘春指出，日前政府部門已查獲商家違反販售來路不明的肉製品且含非洲豬瘟病毒，提醒雇主，在伙食上一定要符合安全衛生規定，並進一步提醒移工，如有違反規定且遭處罰者將廢止聘僱許可並限令出國。，

關於移工，許銘春強調，雇主應隨時提醒移工勿從國外違規進口肉製品，也不要網購不明來源或標示不明的肉製品，且不明來源的肉製品亦不可棄置廚餘堆中，並指出，如有違反者，將處7年以下有期徒刑及300萬以下罰金。

為防堵豬瘟，鄭文燦也補充，桃園市內相關廚餘將由環保局統一送往指定處理場發酵為堆肥使用，並市內165家廚餘養豬場9月1日起1個月內改用飼料餵養，避免傳染，且進一步強調，相關上游、中游及下游的防範也會加強落實。

此外對於國內內需產業受創，許銘春指出，今年外銷製造產業以及內需產業呈現兩極化發展，內需產業更受疫情影響產值有很大的衰退，對此，未來在基本工資審議的時候會斟酌處理，且上周行政院長蘇貞昌亦在院會請相關部會準備配套規劃，強調針對受影響內需產業政府必定會有協助。