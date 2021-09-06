長榮航空2名機師確診，引發疫情恐慌，長榮航空爭議事件不只一樁，1名恆春民眾8月28日至小港機場替兒子接機，目擊2名剛下飛機的長榮機師，走出航站時，2人邊走邊聊天，其中1名機師還大辣辣地未戴口罩，該名民眾認為機師行為離譜，雖來不及拍照，仍向高雄航空站檢舉，航站人員查證屬實後，指將移請高市衛生局開罰，另也會要求長榮加強督導內部管理。

據了解，該名投訴檢舉的民眾於8月28日下午1時50分許，在小港機場國內線航廈打算接從離島返台的孩子，撞見長榮航空2位機師剛下機走出大廳，其中1人全程未戴口罩，2人還邊走邊聊天，經過大廳由3號門走出去，由於事發突然沒來得及拍照。

該名民眾認為航站多數人都有看到機師未戴口罩，當下應該都很傻眼，由於長榮機師日前確診，引發國內防堵疫情軒然大波，因此，29日立刻和1922反應，高雄航空站獲報後，著手調查。

高雄航空站表示，該航班為8月28日立榮航空8918班次，當天自金門飛往高雄航班，下午1時50分落地，經調查，該名機師未戴口罩離站，機師表示，因上洗手間後，一時疏忽忘記戴回口罩，航空站已依據防疫規定將案件移送高雄市衛生局裁處。

高市府衛生局強調，目前防疫警戒及防疫措施規定，民眾外出應全程配戴口罩，該案衛生局將依據舉發事證調查，若查證違法屬實，依傳染病防治法最高可處以新台幣1萬5000元罰鍰。