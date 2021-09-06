警方逮捕2名越南籍逃逸移工，訊後依違反森林法送辦。（圖／保七總隊刑警大隊提供）

越南逃逸移工成山老鼠 警逮6人起出價值百萬樹瘤

保七總隊去年6月在花蓮壽豐鄉山區，發現有盜伐林木的工具，經過1年多跟監，上月30日，警方趁著阮姓、杜姓2名越南籍逃逸移工交貨後，在南投竹山、仁愛鄉的木頭加工廠，並逮捕4名本國籍木工師傅，起出近200公斤的贓木，訊後以違反森林法移送南投地檢署，並追查幕後出資的金主到案。

警方表示，2名越南籍逃逸移工，駕駛自己的轎車，並獨立搬運，已成為「山老鼠」的新型生態，直到將盜採得來的貴重林木，交給本國籍的木工師傅，警方才能跟蹤發現倉庫，並在阮姓、杜姓移工身上起出珍貴樹瘤，玩家則稱「小不點」，讓逃逸移工無法狡賴。

據了解，樹瘤是植物受傷後，增生的新組織，形狀不規則，但含有豐富的油脂，常成為收藏家的最愛，小小一顆要價約50萬元。警方上月30日，動用7個單位41名警力，早上6點多在彰化、南投等2處同步搜索，共查出19件紅檜、3件扁柏，以及金磚、奇木等贓物共計200公斤。

阮男、杜男等2人負責接應盜伐集團成員上山盜伐國有貴重林木，再交由林姓等4名犯嫌進行木材沖洗、上漆加工製成藝品後進行銷贓，全案阮、杜等6人違反森林法送辦。