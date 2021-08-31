台南新營區一家東南亞雜貨店販售越南豬肉製品，還佯稱是素食品。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊追查非洲豬瘟可疑肉品，日前盯上台南新營區一家關門好幾天避風頭的東南亞商店，27日見其開門營業，連忙前往稽查，赫見可疑豬肉製品，店家還謊稱是素食品，幸好專勤隊人員檢視包裝上越南文標記識破，已交由台南檢疫站人員送驗，初步檢驗結果非洲豬瘟反應為陰性。

台南市專勤隊表示，近期因非洲豬瘟走私肉品於國內流竄，專勤隊結合轄內農政及衛生單位展開跨局處全面稽查，針對轄內東南亞雜貨店及小吃店，進行可疑豬肉製品來源查核，並向新住民及在台移工朋友加強宣導，勿購買來源不明或標示不清的豬肉製品。

專勤隊表示，此次查獲可疑豬肉製品，外觀完全無中文標示，業者一開始謊稱該豬肉製品為素食，因思念獨特的家鄉風味，才請母親跨海郵寄來台，但經精通越南語的專勤隊隊員仔細檢視包裝上越南文標記的組成成分，識破內含百分之五十以上的豬肉。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，請新住民及在台移工朋友勿購買來源不明或標示不清的豬肉製品，也不要在網路上以快遞或郵寄購買境外來路不明的含肉製品或月餅等；若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金。