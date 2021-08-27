防範非洲豬瘟入侵，9月停止使用廚餘餵豬；南投縣長林明溱啟動防疫升級措施，家畜疾病防治所27日稽查水里鄉2家養豬場，並宣導防疫作為；衛生局也赴縣內14家販售東南亞食品的商家，針對肉品來源進行查核。

日前，夾帶非洲豬瘟病毒的肉品，流向全台22縣市；林明溱特別要求家畜疾病防治所嚴格把關、加強宣導防疫；縣府成立聯合稽查小組，加強查核縣內101場養殖場；衛生局清查縣內越南商家的肉品來源，環保局清除廚餘桶並管控家戶廚餘流向。

農業處長陳瑞慶表示，中央防疫指揮中心已決議，自8月30日起，禁止廚餘進入養豬場，9月1日至30日全面停用廚餘，改採袋裝飼料飼養豬隻，防止廚餘傳染豬瘟病毒的風險，農業處與防治所將持續查核使用廚餘的畜牧場。

南投縣養豬協會理事長詹堯揮表示，面對非洲豬瘟來襲，養豬戶應自主做好生物安全防護，及加強豬場環境消毒，配合政府措施一同度過難關。

衛生局提醒，大陸、越南、菲律賓、印尼等東南亞國家，都是非洲豬瘟疫區，依規定這些地區的豬肉製品不能輸入國內，中秋連假在即，呼籲民眾不要從國外違法攜帶肉品入境或利用航空郵遞、包裹等途徑違法輸入。