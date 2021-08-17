國道3南下芎林段紅斑馬追撞工程車，車身撞爛一半。(翻攝自爆料公社)

國道3號南下86.8公里芎林交流道前，17日上午11時17分許發生交通事故，國道警車在外側車道及外側路肩撞到工程車，警車半邊車身幾乎撞爛，有1名員警和施工人員受輕傷送醫救治，車禍事故生後，一度造成芎林交流道附近路段塞車回堵。

國道警方初步調查，蔡姓員警駕駛BGA-6271巡邏車，從外側車道變換至外側路肩欲查看違規車輛，疑因施工現場交維過短，致閃避不及撞擊APQ-7519施工警戒車。

當時施工警戒車的人員在外路肩做花木修剪，被警車撞擊後再推撞KEA-8186大貨車，現場警車上的魏姓小隊長頭部撕裂傷，施工人員腰部挫傷送東元醫院，開警車的蔡員右手臂挫傷但未送醫院，經檢測雙方駕駛人未有飲酒情形，後續由國道竹林分隊依規定處理。

根據警方調查，國道六隊蔡姓員警巡邏車，行經事故地點時，因稽查違規時，未注意車前動態與高公局委外修剪路樹車輛發生事故，造成蔡員及同班魏姓員警分別右手部挫傷與額頭撕裂傷及施工人員腰部挫傷，魏員及施工人員2人送醫救護；經警方施以酒精濃度測定，駕駛人均無酒後駕車之情形。

警方呼籲駕駛人隨時注意前方路況，除應顯示方向燈外，要判明前後距離、左右間隔，並避免視線死角，以確保自身以及其他用路人之安全。

這起車禍事故生後，造成芎林交流道附近路段塞車回堵，目前國道警方正在排除，事故發生原因將進一步調查。