六順橋南入匝道工程位置圖。（台中市政府提供）

交通為城市發展之母！台74線快速道路是台中都會區交通樞紐，串連大台中交通路網，為使東區、太平、大里、霧峰等地區路網更加完整。交通局指出，中央和台中市政府聯手規劃新設3個匝道，包括大里及霧峰地區、六順橋南入、十九甲北出等3處匝道，六順橋南入匝道也預計111年動工、113年完工，服務東區、太平區及大里區民眾。

交通局長葉昭甫說，台74線快速道路於太平至霧峰地區的現況較無完整上下匝道，欲上台74線轉高速公路，車輛往往要繞道，除了增加行車時間與距離外，也衍生不少交通壅塞情形。市府向中央提出在六順橋附近增設1座南入匝道，經過積極爭取，最終也獲得核准。

葉昭甫指出，該工程由公路總局辦理匝道工程施作，市府則須配合編列用地預算辦理用地取得作業，未來完工通車後將可服務往來東區、太平與大里等地區的交通需求，減少繞行距離並分攤太平南入匝道車流，提升民眾通行便利性，改善周邊道路交通壅塞現象。

交通局表示，目前公路總局所提送的環差分析報告已獲行政院環境保護署專案小組初審決議修正後通過，後續將再送環評委員會審議，市府目前也同步規劃進行相關用地取得作業及編列用地預算，接下來將舉辦公聽會及查估等相關作業，期盼市民能夠配合市府用地取得作業，儘早順利完成用地取得，讓工程進場施作。

葉昭甫強調，大里及霧峰地區增設匝道工程目前持續施作中，預計112年5月完工；增設十九甲北出匝道部分，公路總局於今年7月獲第三河川局同意「申請河川公地使用」，並接續辦理綜合規劃作業，預計112年動工、114年完工。市府與中央持續推動台74線3處增設匝道建設，強化大台中地區整體路網，提供市民更便利的交通服務。