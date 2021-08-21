李姓男子駕駛黑色轎車，疑因行車糾紛，在國道行進間遭對方持槍轟傷左手腕送醫。（民眾提供/王文吉台中傳真）

李姓男子駕駛黑色轎車，疑因行車糾紛，在國道行進間遭對方持槍轟傷左手腕送醫。（民眾提供/王文吉台中傳真）

平均時速破百公里的高速公路爆槍響，國道1號台中南下路段疑發生行車糾紛，2部車輛晚間9時許行經豐原、大雅交流道爆發槍響，嫌犯在車輛行進間持槍朝被害車輛開轟，中彈車輛急下大雅交流道，並撥打119求救。

據了解，25歲李姓男子駕車載2名女性友人，從桃園南下台中遊玩，當時在國道台中段發生行車糾紛，遭對方持槍轟中左手腕，意識清楚，送往中港澄清醫院急救，目前全案由國道三隊泰安分隊接手偵辦中。