國道台中段爆行車糾紛 嫌暴怒持槍轟傷25歲男手腕 23:082021/08/21 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓男子駕駛黑色轎車，疑因行車糾紛，在國道行進間遭對方持槍轟傷左手腕送醫。（民眾提供/王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李姓男子駕駛黑色轎車，疑因行車糾紛，在國道行進間遭對方持槍轟傷左手腕送醫。（民眾提供/王文吉台中傳真） 李姓男子駕駛黑色轎車，疑因行車糾紛，在國道行進間遭對方持槍轟傷左手腕送醫。（民眾提供/王文吉台中傳真） 平均時速破百公里的高速公路爆槍響，國道1號台中南下路段疑發生行車糾紛，2部車輛晚間9時許行經豐原、大雅交流道爆發槍響，嫌犯在車輛行進間持槍朝被害車輛開轟，中彈車輛急下大雅交流道，並撥打119求救。 據了解，25歲李姓男子駕車載2名女性友人，從桃園南下台中遊玩，當時在國道台中段發生行車糾紛，遭對方持槍轟中左手腕，意識清楚，送往中港澄清醫院急救，目前全案由國道三隊泰安分隊接手偵辦中。 18歲女護專生遭賓士車撞死 家屬發文求行車記錄器 假借問路搶老婦金項鍊 男子被逮已將項鍊換毒品 #車輛 #行車糾紛 #持槍 #國道 #槍響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢警調破獲田寮區遭惡意棄置廢棄物 何嫌20萬交保 16:152021/08/20 社會 台中捷運綠線通車未滿4個月又故障 中捷回應了 12:142021/08/21 生活 驚悚！ 台中8旬翁詭坐斑馬線 遭車撞斃拋飛20公尺 12:362021/08/20 社會 驚悚畫面曝！台中汽機車疑路口未減速猛撞 零件噴滿地騎士身亡 12:112021/08/21 社會 金馬導演李行病逝 享耆壽91歲 11:332021/08/20 娛樂 55歲林志炫節目與男星爆爭執 李雲迪淪配角伴奏挨轟自私 21:032021/08/20 娛樂 王中平18歲校花女兒出國讀書 余皓然機場淚崩送行 21:372021/08/20 娛樂 國1斗南小客車追撞工程車 5歲女童獲救2大人無生命跡象 00:132021/08/20 社會 毒癮發作就偷 通緝犯竊小貨車搬五金廢料變賣 下場糗爆了 14:052021/08/21 社會 林明溱會勘中寮 決搶修5道路 04:102021/08/20 地方新聞 風起雲湧全國自由車場地賽清水鰲峰山登場 運動局長到場勉勵台中好手 18:482021/08/21 生活 社會熱門新聞 「為何不下車」台南老翁一晚沒回家 警察找到人全都傻眼了 - 社會 154隻走私貓已全數安樂死 防檢局：傳染病疑慮需做人道處理 - 社會 長髮豪乳妹觀眾台嗨翻「鏡頭鎖定6秒」網暴動 釣出本尊求饒 - 社會 她拍照選輪框 玻璃反射露餡身材網嗨爆：以為是賣頭燈 - 社會 「中肯5字」成竹科人證明標準 新竹警也認同：經典台詞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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