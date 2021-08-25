國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，幸好駕駛順利逃生。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，幸好駕駛順利逃生。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，砂石車駕駛發現車子有異，開至路肩後車子起火燃燒，市政府消防局於上午9點14分獲報前往搶救，駕駛幸運逃生，火勢於9點47分撲滅，11點車流也恢復正常。

據了解，砂石車開至善化地磅站附近，駕駛發覺車子情況不對，趕忙停靠路肩，隨後車子冒出熊熊火焰，黑煙沖天，消防局獲報後派出第4大隊4車9人前往滅火，火勢於9點47分撲滅，事故發生原因正由國道警察調查中。