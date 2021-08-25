國道3號善化段砂石車火燒車 駕駛順利逃生 11:302021/08/25 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，幸好駕駛順利逃生。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，幸好駕駛順利逃生。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，幸好駕駛順利逃生。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 國道3號南下343公里處今天上午9時多發生砂石車火燒車的事故，砂石車駕駛發現車子有異，開至路肩後車子起火燃燒，市政府消防局於上午9點14分獲報前往搶救，駕駛幸運逃生，火勢於9點47分撲滅，11點車流也恢復正常。 據了解，砂石車開至善化地磅站附近，駕駛發覺車子情況不對，趕忙停靠路肩，隨後車子冒出熊熊火焰，黑煙沖天，消防局獲報後派出第4大隊4車9人前往滅火，火勢於9點47分撲滅，事故發生原因正由國道警察調查中。 離譜 國道轎車左右飄移 驚見駕駛「雙手緊握手機」畫面曝光 台東混凝土車下坡翻覆 釀1男子不治 #砂石車 #駕駛 #車子 #9點 #路肩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 併排違停買手搖飲吃罰單 駕駛提告「別車也違規」遭打臉 13:462021/08/24 社會 共車神秘情1／住同社區當鄰居 郭雪芙蔡凡熙共用百萬休旅車 07:422021/08/25 娛樂 國道1北上湖口段2車追撞翻覆 3人送醫一度回堵5公里 11:352021/08/24 社會 考量安全 東部快車擬停售站位 04:102021/08/25 地方新聞 eMOVING首款換電機車 EZ1攻占芳心 04:102021/08/25 時尚消費 資源回收車爆炸 兇手抓到了 22:592021/08/24 社會 Audi旗艦電動車即將登場 GrandSphere概念車預告下周登場、2024年量產 09:042021/08/25 汽車情報-汽車新聞 奪金吸代言3／兒子也在土銀羽球隊 「子睿媽」自詡麟洋經紀人還知法犯法 10:312021/08/25 體育 火攻蜂窩反害燒山 直升機急撲滅 04:102021/08/25 社會新聞 90後女藝人遭錢楓性侵痛哭洗澡 警方調查結果大逆轉 00:082021/08/25 娛樂 台灣福斯限時推出 第5～7年延長保固套裝優惠 04:102021/08/25 時尚消費 社會熱門新聞 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 - 社會 女大生醉後3P一晚戰6次 男同學偷拍流出一句：「小母X」慘了 - 社會 碰！ 600萬瑪莎拉蒂林森北路猛撞垃圾車 慘況曝光 - 社會 灰心人妻拒參加換妻俱樂部 慾望人夫帶炮友去主辦人不爽了 - 社會 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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