國防部全民防衛動員室主任韓岡明今天說，因疫情影響，萬安演習9月15日登場，不實施人、車管制及疏散避難，民眾如果接獲防空警報聲響及飛彈來襲警訊，無需惶恐，請保持正常作息。

國防部上午舉行線上例行記者會，說明「110年軍民聯合防空萬安44號演習」。韓岡明表示，萬安演習目的是提高敵情憂患意識，熟練防空發布程序，落實防空設施整備，降低空襲人員損害，確保人民生命財產安全。

韓岡明說，今年「萬安44號演習」因應疫情影響，考量仍處防疫期間，為遵循中央流行疫情指揮中心防疫指導，全國不分區域，配合漢光演習在9月15日下午1時30分至2時，實施30分鐘演練；只發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

他表示，將由縣市政府警察局依演習訓令規範，指導轄屬民防管制中心辦理情報傳遞及警報發放演練；為有效提升偏遠地區警報涵蓋率，由國防部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」發送警訊，協助通知防空警報。

韓岡明說，演習特點包括全國同一時間辦理，強化民眾防空警覺，並運用多重通報，利用「防空警報」及「空中威脅告警系統」等通報方式，爭取預警時間及增加警報涵蓋率，以提升警報效能。

國防部發言人史順文說，這次演習會運用「空中威脅告警系統」等方式，針對全國所有地區傳送告警訊息，民眾收到訊息請保持鎮靜、不要緊張，按照正常作息。

媒體詢問，疫情趨緩，「同心演習」是否照常實施？預計要徵召多少人參與操演？史順文說，國防部為落實防疫指導，避免群聚感染風險，今年同心演習不納入漢光演習的實兵驗證。（編輯：謝佳珍）1100831