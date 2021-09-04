指揮中心今（4日）針對國籍航空機師及家人群聚事件發送110萬封細胞簡訊，提醒足跡與確診者重疊民眾特別留意。（指揮中心提供）

長榮機師群聚案4人染疫，中央流行疫情指揮中心4日下午發布110萬封細胞簡訊，但有不少民眾對於發送簡訊的機制和標準感到疑惑，引發各界討論。台北市議員徐巧芯透露，自己也有朋友收到簡訊，但她朋友的同事當中卻只一半的人有收到簡訊，她指出，大家其實都不太了解這次發送簡訊的判斷標準為何。

徐巧芯4日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，現在台灣大多數的人都沒有打滿2劑疫苗，萬一Delta病毒進來後，我們會很擔心回到5月時的狀況，所以會讓大家比較辛苦一點。

徐巧芯指出，這110萬封的簡訊，她的朋友今天也有收到，但是她的這位朋友並沒有去過這些有確診者足跡的地方，只有在家裡和上班的地方往返，中間沒有去過其他地方，而她的朋友收到簡訊之後，也詢問同事是否有收到，但只有一半的人表示有收到，「所以大家就在問，這次發簡訊的判準到底是什麼？很多人都對現在的判準是相當不了解的」。

此外，針對民眾的疑慮，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，4位確診者的電子軌跡可能包含雙北、桃園甚至其他縣市，因為匡列時間是8月13日至9月2日，這期間有些地方衛生局可能沒有公告足跡，這些個案可能到某個地點停留比較久，就會針對附近周遭民眾的訊號來發簡訊。