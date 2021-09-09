澎恰恰長年借錢拍電影欠下2.4億債務，去年他不堪壓力終於在許效舜陪伴下出面開記者會承認破產，今(9日)忽傳出澎恰恰情緒低落發了負面訊息給朋友後人間蒸發，讓親友粉絲都相當憂心，幸好稍早澎恰恰已在臉書報平安。而許效舜稍早受訪，坦言自己也是一早看到新聞就忙聯絡澎哥，但到底發生了什麼事？許效舜說澎哥就是有苦往肚裡吞，什麼都不講。

許效舜去年上電視專訪，還原被澎恰恰交代後事經過，他透露澎哥某天突然傳訊息跟他說：「如果在哪裡發現我，就草草了事，倒是家裡的老小，幫我看著點」，令許效舜相當害怕，當下出動找人，直到凌晨2點半才聯絡上澎恰恰，更勸對方：「你連最後一步都不怕了，還有什麼不敢面對」。

後來許效舜陪著澎恰恰開記者會，在鏡頭前面回憶收到澎哥簡訊剛好就是知道羅霈穎走的同一天晚上，無奈近年演藝圈走了幾個帶來歡樂的前輩，批評澎恰恰不珍惜自己，「羅姊到最後都是掙扎，她想活下去，生命是多麼珍貴」，並幫澎哥呼籲，希望外界的老闆能多給澎恰恰機會，讓他順利走出困境。

今澎恰恰傳出失聯，《CTWANT》直擊許效舜的車一早停在澎哥家門口，《三立新聞網》則報導，許效舜受訪說上周本來答應澎哥幫忙拍Youtube影片，出門前聽到澎哥說身體不適便臨時取消，沒想到今卻傳出他低落失聯，讓許效舜相當著急，但暫時沒有聯絡上澎恰恰，嘆氣說：「澎哥個性就是什麼都不說！」

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