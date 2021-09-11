65歲資深藝人澎恰恰因為投資電影失利，欠下2.4億巨債宣布破產，也強調他會努力工作還債。然而他近日卻驚傳留下一封「今晚是我最後一晚」鬧失聯，令親友擔心不已，隨後曾與他合作過的「直播天王」連千毅，也主動伸出橄欖枝，開出誘人薪資想幫澎恰恰度過難關。只是連千毅今(11日)出席中秋公益活動，被問起澎恰恰有無回應？對此他無奈說出澎恰恰猶豫的可能原因。

澎恰恰日前驚傳被龐大債務逼得走投無路，一度鬧失聯，所幸最後人平安無事，更承諾他絕不會為了不還債而輕生，要債主放心。於是連千毅也被不少網友詢問，是否能幫澎恰恰度過難關，對此他大方開出誘人薪資，「目前我能開給澎恰恰，澎哥一場10萬，一個月包場16場，共160萬，一年超過1900萬！#不含激勵獎金！」希望澎恰恰能考慮來他的直播合作。

然而連千毅今（11日）出席公益活動，被問起澎恰恰目前有回應嗎？連千毅表示澎恰恰其實跟他們這一直都有在聯絡，這新聞澎恰恰一定都知道，「我希望澎哥能夠放下身段，因為他沒辦法放下身段。我自己心裡想的感覺，第一個我比他年輕，第二個因為他年紀比我年長，所以他可能沒辦法放下身段。可是我常講今天男子漢能屈能伸，一個人低潮了，有一個很好的機會，我覺得可以去拚看看，或許是把危機化轉機的機會。」

另外，連千毅開出1900萬的誘人年薪邀澎恰恰直播，也在PTT引發討論潮，表示若澎恰恰做個5年不就財富自由了，「直播是不是最賺錢職業的職業了，賣冰當醫生都賺不贏了？」、「流量炒新聞，短期炒流量啦！看澎願不願意」、「工程師哭暈在廁所裡」、「綜藝天王變人家小弟……」。