台電廖姓資訊工程專員因涉貪遭起訴，新北地方法院審理中，經濟部認為廖男涉案情節重大，有先行停止職務之必要者，向法院聲請停止職務；懲戒法院認定，廖男自白的違失行為，反覆為之至少16次，得款逾40多萬元，有停止職務的必要，裁准將他停職。可抗告。

廖男是台電綜研所供應組的專員，負責小額採購案的業務，具有公務員身分，他利用5萬元以下的小額採購案有議價及核銷的機會，偽刻職章，假造請購單據，並洽特定廠商開立假發票後核銷分帳。