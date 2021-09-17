台電專員連16次詐公款涉貪40萬 經濟部聲請停職 懲戒法院裁准 16:032021/09/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電廖姓資訊工程專員因涉貪遭起訴，新北地方法院審理中，經濟部認為廖男涉案情節重大，有先行停止職務之必要者，向法院聲請停止職務；懲戒法院認定，廖男自白的違失行為，反覆為之至少16次，得款逾40多萬元，有停止職務的必要，裁准將他停職。可抗告。 廖男是台電綜研所供應組的專員，負責小額採購案的業務，具有公務員身分，他利用5萬元以下的小額採購案有議價及核銷的機會，偽刻職章，假造請購單據，並洽特定廠商開立假發票後核銷分帳。 噁男闖公寓當眾抽插飛機杯 警察到場還在「運動」不走 立陶宛涉台問題責任 趙立堅：完全在立方 #專員 #台電 #涉貪 #經濟部 #停職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被控強盜遭判5年定讞 吳明峰聲請再審 20:072021/09/16 社會 四叉貓打高端「驗抗體」涉違法 診所恐遭罰25萬元 本尊說話了 13:012021/09/17 政治 新北市議員周雅玲涉詐領助理費 遭檢調約談 15:082021/09/16 社會 疑辦理光電專區涉貪 通霄鎮長陳漢志與2官員遭聲押 15:082021/09/15 社會 《國際金融》聯準會高層涉炒股 鮑爾下令徹查 10:192021/09/17 財經 通霄鎮公所遭搜索 鎮長及多名官員遭約談 13:242021/09/15 社會 涉收光電業者600萬 苗栗通霄鎮長遭羈押 04:102021/09/16 社會新聞 中和槍擊案要小弟頂罪 明仁會大哥收押 04:102021/09/16 社會新聞 受限疫情 經濟部海外招商首度改線上 美東場聚焦醫療、電動車 17:112021/09/16 財經 新北市議員周雅玲涉詐助理費 檢方聲押禁見 09:382021/09/17 社會 台東紅藜成餐桌主角 全台電商都買得到 16:242021/09/15 寶島 社會熱門新聞 4年請假701天女稅務員仍入袋105萬元 為打疫苗復職挨批 - 社會 阿里巴巴女員工飯局遭上司、客戶輪流侵犯 撿屍照曝光 - 社會 「關西機場事件」卡神楊蕙如不認罪 辯：成立義勇軍保衛國家 - 社會 「美秀集團」吉他手持大麻煙油被逮 辯：可能粉絲送的 - 社會 離職會計回公司拿中秋禮盒 老闆翻舊帳揪「7年A千萬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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