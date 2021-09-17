據教育部統計顯示，在2009年至2018年間，半導體相關學系學士、碩博士生都略微下滑，使聯發科董事長蔡明介投書媒體，呼籲政府重視理工人才，甚至為了搶人才開出依年資限時報到，就發15萬至25萬獎金，展開搶人大戰。

晶片設計大廠聯發科今年中釋出徵才訊息，為了補足5G、AI等先進市場的開發能量，也因應產品線全面成長，釋出逾2000個職缺，積極招手碩博士生，並提供轉職者在今年10到12月報到，將依資歷加發限時報到奬金15至25萬元，對比過去人才常被挖角，反守為攻。

1111人力銀行指出，在求職網站中以關鍵字「工程師」搜尋，職缺多達9萬多筆，同年比增加15%；1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，科技業目前十大缺工職務包括：作業員、軟體工程師、半導體工程師、製程工程師、電子工程師、網站程式設計師、生產設備工程師、韌體工程師、演算法開發工程師、FAE工程師，合計高達2萬6千多筆。

雖然職缺多，但人力銀行針對科技從業人員進行調查，發現整體自評薪資滿意度在60分以上者僅有4成，另有6成坦言並不滿意目前收入；整體實際年薪平均90萬，與其理想薪資131萬相較，落差高達46%，因而有15%受訪者醞釀轉職。

求職者們在調查中表示，科技業若要解決缺工情況可以祭出「分紅／激勵獎金」、「提高起薪待遇」、「優渥年終獎金」、「升遷管道透明」以及「休假優於勞基法」等方式來吸引人才。

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