財政部今日舉行「110年下期營業用使用牌照稅」即將開徵記者會，根據統計，開徵數量為25萬8000多輛，年增率2.44％；稅額則是11億4000多萬元，年增率2.28％。

而六都之中，營業車輛最多者是11萬8485輛，較去年同期增加4064輛年，成長率3.55％，成長率是六都之中居次；而最明顯漲幅的是台南市，車輛數有2萬1197輛，較去年同期增加1654輛，年增率高達8.46％。

而增加最多的營業車輛與新車掛牌數最多是小貨車，高雄稅捐稽徵處處長黃惠玲表示，可能是疫情之下，國內物流業蓬勃發展，公司購買貨車需求；以及台南市南科開發，也帶動小貨車的需求。

不過，今年5月本土疫情爆發，遊覽車業大受衝擊，據統計達到1052輛營業大型客車申請停駛，停徵使用牌照稅，占大型客車8％。

而營業用使用牌照稅10月1日開徵，到11月1日止，無法於規定繳納期間內一次繳清稅款，可以向稅捐稽徵機關申請延分期繳納，不受金額多寡限制，最多可延期1年，或分期3年(36期)。