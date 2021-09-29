為加強車輛駕駛與行人守法習慣，交通部特別將10月列為「交通安全月」，桃園市平鎮警分局也將在10月份，針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」、「闖紅燈及紅燈右轉」及「道路障礙」等違規加強執法取締，以維護用路人行的安全。

平鎮警分局長黃富村表示，經統計分析，大部分的行人交通事故都發生在交岔路口，肇事主因多為未注意車前狀況、搶越行人穿越道或行人未依規定行走穿越道為主，為維護行人及用路人安全，交通部特別將110年10月列為交通安全月，警方除針對轄內易肇事路段加強交通執法取締外，也將檢視轄內不合理交通工程，邀集各權責機關共同會勘改善，以創造更友善的交通環境。

除此之外，為了有效擴大防制交通事故及執法效果，平鎮警方29日也特別前往轄內各里民集會處所，宣導用路人遵守「路權」，並推動「路口停讓文化」、「高齡者交通安全」與「防禦駕駛」等觀念，並勸導不適任駕駛者繳回駕照，多多利用大眾交通運輸工具，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，進而減少使用道路之風險。

警方也呼籲，110年10月1日起至10月31日的交通安全月期間，警方將針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規取締項目加強執法取締，希望民眾除了要遵守相關交通法令外，行經交岔路口時也要減速慢行及遵守停讓規定，以維護自身及其他用路人行的安全。