為加強督促公共工程落實職業安全衛生，以預防職業災害發生，勞動部職安署特別列管全國重大公共工程，針對工程金額10億元以上之重大公共工程規劃辦理聯合檢查職安署5日由副署長李柏昌率員，會同該工程主辦機關前往現場實施聯合檢查，並針對近期發生職業災害之台灣自來水公司鳥嘴潭導水管工程實施複查，督促雇主落實各項職業安全衛生設施與管理。

職安署表示，因「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」工程金額高達81億3480萬元，不論金額或規模，均屬南投地區最大之公共工程，因此本次選定烏溪鳥嘴潭計畫相關公共工程實施聯合檢查，經檢查結果計4工地遭停工處分，共違反10項次、罰鍰27萬元，主要違反內容為露天開挖作業場所設置擋土措施不足；對違反職業安全衛生法部分，除均將依法裁處外，也同時強調，「處分不是目的，改善才是重點」，呼籲公共工程主辦機關應督導事業單位確實作好安全衛生管理，確保每一位勞工工作安全。

職安署強調營造工程災害風險較一般工作場所高，應從源頭加強防災管理，尤其公共工程，更應為民間工程表率，於防疫期間守護工安勞檢不鬆懈，將持續攜手相關工程主辦機關針對重大公共工程實施工安抽查，期藉由勤查嚴罰，加強督促營造工地確實遵守各項安全衛生法令規定，保障職場安全。