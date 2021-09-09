八點檔女星德馨昨被名廚男友廣宏一指控，她被經紀人帶到台南陪酒，廣宏一氣指德馨說謊，德馨經紀人不滿遭到毀謗，不排除提出告訴，事隔一夜後，德馨和廣宏一已和好，而德馨稍早在臉書還原真相，透露她和男友這幾天在吵架中「爆走男友說我在嘉義，結果是在台南，我承認是對他撒謊」，不過，德馨也強調，她最對不起的，其實是自己的經紀人。

德馨發文一開頭就先道歉：「真的很抱歉發生此烏龍事件」，德馨強調，最衰的是她的經紀人，幫忙安排戲劇通告卻無端捲入風波，德馨也還原當天的工作狀況：「早上11:00就從台北出發載我南下嘉義訂（定）妝，結束後因為接近晚餐時間，7:30製作人請大家移到台南吃完飯，8:30送我去搭9:30台南高鐵」。

同時，德馨曬出與男友吵架對話，並寫下：「主要是因為，最近幾天在吵架中，沒有先告知台南用餐這一部份，（對，我事實上也還在不爽中）！爆走男友說我在嘉義，結果是在台南，我承認是對他撒謊，也跟他對不起了」，不過德馨強調，她最對不起的是自己的經紀人，無端捲入情侶爭執糾紛，德馨並在文中代替男友向經紀人道歉。

德馨臉書全文。（圖／取材自德馨臉書）

最後，德馨呼籲大家不要聞風起舞，她也標記男友帳號，喊話：「麥擱睏啊（別再睡了）給偶（我）出來面對喔」，並感嘆，相愛容易、相處是大智慧。