張雁名曾演過龍劭華兒子，在《美麗人生》再度合作。（摘自臉書）

龍劭華南下高雄拍攝台視新八點檔《美麗人生》，卻意外猝逝異鄉，令同劇演員們悲痛不已，方馨難過表示「我們不是才剛說好久不見，怎麼您就不見了」，直言無法接受；飾演他女兒的王樂妍和陳謙文難過了一整晚無法成眠，至今不敢相信是事實；多次演過兄弟、父子的柯叔元和張雁名、錦德等人也都發文細數與他相處點滴，字字催淚。

柯叔元表示，兩人前幾天還在細數到底認識了多久、合作了幾部戲、到底有多有緣，「我們從兄弟演到父子，父子再演到兄弟，20年就這麼過去了。前幾天我們拍戲的時候，您說『我和叔元只要眼神對到就知道要做什麼了，都不用說話』，前天我開工的時候手上拿著一杯咖啡，您問我您是我的誰，我說是我的『大仔』，結果您說『那你只買自己的咖啡也沒買我的，還說什麼我是你的大仔』。和您的一切點滴在心頭，您的瀟灑、敬業和您的永不妥協我都會記著，龍哥『大仔，一路好走』」。

廖峻兒子錦德與龍劭華僅短短相處兩個月，但也感受到龍劭華待他如子的親切一面，他透露曾向龍哥告解「因為你是很資深的前輩」所以不敢跟他打招呼，龍哥還謙虛地說「「哎啊，我哪有什麼！跟你爸比我還差幾百倍」，聽到錦德覺得他看起來好像脾氣不好，所以怕他，龍哥還解釋「我也不是脾氣不好，我是有什麼不爽我就直說，誰敢說什麼我就跟他槓上！年輕的時候比較衝啦，現在收斂很多了」。

有一天錦德去龍哥房間找他，「你穿著短褲吃著沙拉，竟然在看時裝走秀的節目！難怪穿衣服都很有品味，我爸都亂穿」，結果龍哥跟他說：「這只是我個人興趣啦，穿講究一點，我自己也開心。你爸亂穿也是他個人特色啊，而且他靠才華就夠了，我們這種才要靠包裝！」漸漸的，他覺得龍哥真是一個謙虛的好男人，但該屁的時候還是會屁一下。

4年前演過龍劭華兒子，這次再度一起南下拍戲的張雁名心痛表示，他當晚6點收工拖著行李準備搭車前往高鐵站回台北，就在飯店門口看到警察和救護人員衝進去，當時沒多想，卻在高鐵上看到令人震驚的消息，讓他直接在車廂內爆哭。

張雁名說，每次收工後都會陪龍哥走到便利商店買他最愛吃的沙拉，「結果您訂的凱撒薩拉沒貨，我就跟您說，沒關係龍哥，下次有貨我直接拿給您，現在貨到了，您卻走了，這份禮物再也無法親自交到您手中」。他說在高雄一起拍戲的日子很開心，聚餐的時候龍哥總是讓大夥笑呵呵，「眼淚不停滑落，真的太痛太痛了，能跟您合作是我此生的榮幸，一路好走」。