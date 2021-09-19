金鐘視帝龍劭華14日驟逝，令親友與影迷們難過不捨，藝人王凱11點多在經紀人陪同下前往靈堂致哀；他說兩人之前在三立八點檔合作過，印象深刻的是，當時自己還是新人，有一場戲他要站在台上講兩頁半台詞，台下又都是資深的前輩，他很緊張自己能否背得起來，當時是人很溫暖的龍哥主動為他打了一劑強心針！

王凱說，當時龍哥很早就進來坐在第一排，看出他的緊張與不安後，特別站到台上搭著他的手說：「小伙子，這場戲你是主角，雖然台詞多，記不住沒關係，你盡力就好，我們會在台下好好享受你的表演，不會有人給你臉色看，因為有龍哥在！」對當時的他來說，這句話有如一劑強心針給了他很大的鼓勵與力量，雖然後來自己表現不甚完美但也真的做到了。

他說，龍哥是很溫暖的人，對晚輩特別照顧，合作過的人都能體會他的溫暖與貼心，所以歡迎聽到消息時蠻難過，「這麼好的人、這麼好長輩就這麼沒了，一時之間大家都很難過。但既然發生了祝福龍哥一路好走，我們都會很想念他」。