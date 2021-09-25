龍劭華14日在高雄猝逝，享壽68歲，22日家屬為他舉行追思告別式，女兒陳璇念祭父文時，表示以前不喜歡跟爸爸身分綁在一起，現在不介意了，過程中她哽咽啜泣不已，讓眾人聽了也相當心疼。今(25日)凌晨她發文感謝大家的關心，治喪事宜已圓滿完成，她也透露大約10月份會復工，希望大家再給她一些時間。

龍劭華生前受訪承認自己年輕時風流，在外常常見一個愛一個，和現任老婆謝雪貞交往時，對方既使懷孕了，他仍不打算結婚，直到事業遇到低潮，才讓他浪子回頭決定對太太和孩子負責，兩人育有兒子陳威佐、女兒陳璇，陳璇繼他衣缽出道，父女倆曾一同上節目，龍劭華雖對孩子的喜好不了解，但平時生活對陳璇滿是寵溺，還曾對兒子開玩笑說：「你要對妹妹好一點，爸爸算出來了，妹妹以後會很有錢」，暗示以後錢財都要留給妹妹。

陳璇發文。（圖／翻攝自4xuan IG）

近日陳璇在龍劭華追思會上負責念祭父文，承認以前不喜歡父女倆被綁在一起，現在沒關係了，也遺憾大家是用這種方式關注到她，她形容眼中的龍劭華就是陽光的代表，愛面子、重義氣，現在看到好朋友都來送他，應該很高興，「謝謝大家這麼敬愛他」。陳璇更分享龍劭華逝世前曾跟陳威佐通對話，龍劭華要兒子好好照顧媽媽，陳威佐覺得奇怪，怎知成為龍劭華最後囑咐的遺願。

沉澱幾天後，陳璇發文感謝親友無形中的陪伴，也感謝網友溫暖的私訊留言，「那些溫柔的鼓勵和共感我都有好好收著。預計十月份回到工作崗位上，請給我些許時日，會好好重建生活的步調。」粉絲覺得心疼便留言安慰：「慢慢來，我們都會陪妳的」、「等妳，慢慢來」、「抱抱，加油」、「我們都會記得他」。