藝人金剛與小嫻於墾丁大街擺攤賣雞翅，但卻被嫌「一隻40元」賣太貴，意外引發爭議，但仍有不少圈內朋友及民眾用行動支持，讓宅配事業蒸蒸日上，不過如今官網卻無法訂購，原來是熱銷到缺貨暫時無法購買。

金剛與小嫻經營的雞翅事業，一周前終於開啟宅配事業，他發文強調感謝所有人支持之外，更感謝女友小嫻一路相伴，以及鞭策懶惰的他一直往前衝，更強調會繼續親力親為製作新鮮手工雞翅，沒想到短短時間內，官網就顯示「完售備貨中」的狀態，讓他們再三感謝所有人的支持，目前雖然全數售罄，暫時停止販售，但在10月9日晚上6點將會重新開放訂購。

此外，金剛也特地發文感謝：「真的很謝謝支持我們的朋友，要跟各位公告一下，因為阿北這個星期北上工作，所以暫時休息一個星期，等我10月初回去就會開始瘋狂煮，然後瘋狂的出貨，謝謝各位朋友們的體諒，感謝感謝」，對此，網友紛紛留言：「好險早就事先預購好了」、「收到雞翅了，一下就快吃光啊」、「一入口的味道就跟我想像中的一樣好吃」。

金剛與小嫻的雞翅因為缺貨暫時無法訂購。（圖／官網）

金剛與小嫻日前在直播聊到幕後過程，表示做了餐飲業才知背後辛苦，並透露曾經進了一批雞翅，但覺得品質不好，便忍痛直接丟了600多隻，此外像是冬天拔雞腳的雞毛、指甲時，拔到手都凍傷，夏天時還得忍受廚房高溫，講到辛苦處忍不住紅了眼眶。