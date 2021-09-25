華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，並於24日獲釋搭機離開加拿大，預計今晚返抵中國。華為方面對此表示，期待孟晚舟盡快安全回國，華為也將繼續在美國的訴訟中維護權利。

據中國中央電視台新聞App報導，華為下午透過新聞稿作上述回應。

孟晚舟被指控藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係來詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行。

加拿大2018年12月依美國的逮捕令，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，孟晚舟自此留滯加拿大近3年，打官司力抗美國要求引渡。

孟晚舟24日在加拿大透過視訊出席紐約布魯克林聯邦法院舉行的庭訊，並與檢方達成緩起訴協議。

加拿大法官隨後終結針對孟晚舟的引渡程序，下令解除保釋條件並釋放她。

綜合外媒及中國媒體報導，孟晚舟獲釋後搭乘「中國政府包機」，由國航777-300型客機飛行，航班編號為CA552，已於台北時間今早7時30分左右自溫哥華起飛，目的地為廣東深圳，預定今晚9時前後抵達。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1100925