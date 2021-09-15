朱學恒送給謝志偉的花圈。（摘自朱學恒臉書）

「宅神」朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉，並將〈戒石銘〉的內容翻成德文，希望謝志偉能謹記在心，謝志偉今（15）日在臉書PO出3張照片，稱有同仁將垃圾桶撿來的紅色玫瑰花插在玻璃瓶中，並置於廁所內，讓他驚呼環保又美學。對此，朱學恒今天也在臉書上發文反酸謝志偉，並忍不住直言，「暗夜響起的口哨聲只有心虛者才會害怕」。

謝志偉今早在臉書發表《從垃圾桶裏來的花》一文，內文指出，有同仁一臉驚喜，跑來告訴他，「不知是誰，從垃圾桶裏撿出來幾朵紅玫瑰，插在玻璃瓶裡，簡單素樸的男女洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。」他快步跟去看，見眼前景象，不禁脫口讚道，「哇！環保又美學！」

有網友則將謝志偉所PO出的玫瑰花照片貼在朱學恒的臉書留言，表示「你送的花還蠻適合放廁所的，美！」朱學恒回覆，「這樣可以遮住大便的臭味，非常划算」。此外，朱學恒今天也在臉書上發文表示，「親愛的志偉：我送芬芳玫瑰是因為我滿腦子都是玫瑰芬芳，你拿花放廁所遮大便臭是因為...」。

朱學恒直言，千萬別為他覺得白花錢，幾千歐元加上〈戒石銘〉的勉勵，就能夠讓執政黨全黨加上你氣噗噗到跑廁所開記者會，真是太划算、太值得，「暗夜響起的口哨聲只有心虛者才會害怕，不是嗎？」