桃園市「萬安44號」演習將在9月15日13點30分至14點登場；今年萬安演習採取全國不分區域(包括外、離島)同步執行，演習當日僅發放演習警報，不管制燈火及人車通行， 民眾聽到防空警報聲響大鳴時，均可照常活動，不受影響。

平鎮警分局6日特別邀集平鎮區公所等相關單位，共同召開「萬安44號演習工作協調會」商討執行，希望透過橫向的聯繫與協調，讓本次演習能夠順利圓滿。

平鎮警分局副分局長李忠榮表示，今年萬安44號演習訂於110年9月15日(星期三)13點30分至14點止，配合國軍漢光演習，各直轄市、縣(市)同步演練，並採有預告、全區同時方式，實施30分鐘防情傳遞及警報發放等實作演練。

另本次演習因考量防疫需求、避免群聚感染，採取全國不分區域(包括外、離島)同步執行，且不管制人、車通行，亦不管制商家燈火及營業，警方呼籲民眾聽聞警報時，切勿驚慌，保持正常作息即可。