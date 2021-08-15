刑事局、北市警中山分局前年8月追查一起跨國毒品走私案、在新北市林口區誤認路過車輛是嫌犯座車，員警開車衝撞、擊窗，開槍打穿保險桿，並將車上2人壓制受傷，事後警方發現抓錯人，2人訴請國賠，台北地院認定警方違反相關規定，判台北市政府及中山警分局要賠2人車損及醫療費、精神慰撫金共33萬7000多元。可上訴。

2019年8月12日凌晨3時44分，楊姓男子開車載侯姓女子下班途中，行經新北市林口區文化北路2段與福林路口等紅燈，突遭3輛車輛攔車包圍，多名便衣員警未出示證件及表明身分，喝令2人「下車！」，楊以為遇黑道尋仇，急忙開車駛離。

員警見狀自後方開槍，在楊車保險桿留下彈孔，另偵防車衝撞楊車，員警打破擋風玻璃，將車上2人拖下車壓制在地，致2人多處受傷，2人認為警方值勤過程，違反警察職權行使法與警械使用條例，提起國賠訴訟，楊請求內政部、刑事局、台北市政府、中山警分局4機關賠償修車費、醫藥費及精神慰撫金共105萬5107元；侯則請求賠償100萬2800元。

刑事局、中山分局4機關坑辯，楊車與嫌犯座車車型類似，當時員警有表明身分，因對方開車高速駛離，對員警及其他用路人造成急迫危險，員警才會開槍及以車輛衝撞，並未違反規定。

但法官勘驗行車紀錄器後認定，員警下車準備盤查時，並未出示證件或表明身份，員警雖辯稱當時有高喊「警察！不要動！」，但因車內聲音較大，或未能完整收錄車輛週遭聲音，未聽到員警表明身分。

而且行車紀錄器畫面顯示，楊自車輛停駛、發動到員警開槍過程頂多3秒，很難將車輛加速至高速狀態，且當時路上未見其他用路人，無法證明楊高速開車，將對員警及其他用路人生命安全造成威脅，認定員警違反警察職權行使法、警械使用條例，判北市府及中山分局要賠楊修車費3萬1786元，另中山分局要賠侯、楊2人醫藥費用及慰撫金各為15萬2800元、15萬3164元。