竊盜集團鎖定路邊改裝亮麗的電動自行車行竊，再透過在臉書社團以低廉的價格快速售出賺取暴利。（龍潭分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

日前桃園市龍潭區發生多起外籍移工電動自行車遭竊案，經警方成立專案小組追查得知該集團將竊車於臉書社團販售後，19日員警佯裝買家相約賣家現場看車議價，並暗中請被害人前往認車，罪證確鑿之下當場將集團主嫌28歲吳男及其他4名共犯逮捕。

龍潭警分局指出，日前中興派出所受理多起外籍移工電動自行車遭竊案，因失竊車輛多為價格昂貴的亮麗改裝電動自行車，讓警方懷疑竊案非單一案，但因該類車輛並無建檔車籍資料供查詢辨識，員警隨即與偵查隊成立專案小組展開追查，進一步釐清真相。

警方調閱監視器發現有可疑車輛多次出現在竊案地點附近，經鎖定車主並進一步調查後得知改裝車竊盜案非1人所為，而是以28歲吳姓男子夥同多名男子組成的竊盜集團所為，警方指出，該集團在路邊尋覓改裝昂貴的電動車，並以開鎖工具竊得車輛後，再將車輛於臉書社團以低廉的價格快速售出，賺取暴利。

經警方長期跟監蒐報集團成員以及證據後隨即報請地檢偵辦並申請拘票於19日前往查緝，為避免竊賊逃脫，警方指出，由女警於臉書社團上佯稱買家相約賣家於現場看車議價，並於暗中請被害人陪同前往認車，經確認賣家所賣車輛為竊車後，警方隨即將集團主嫌28歲吳男及其他4名共犯逮捕。

警方逮捕後，犯嫌對於竊盜犯行坦承不諱更供稱其他竊車停放地點，警方表示，循線調查後共查獲8部失竊電動自行車及相關開鎖工具等犯罪證據，並指出，全案依竊盜罪嫌移送法辦，但警方強調，因不排除仍有其他共犯，警方針對犯嫌在南桃園地區涉及的其他類似竊案及販賣流向，將積極持續追查。