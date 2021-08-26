黃姓被害人於社群網路平台認識自稱「陳愛伯」的網友，於今年6月起陸續被詐騙6次、金額共180萬餘元，詐騙集團食髓知味，再度謊稱自己人在船上，由於船體破洞正在慢慢下沉，急需現金救援，被害人察覺有異與新店警分局聯手逮捕李姓嫌犯。

警方調查，黃姓被害人於社群網路平台認識自稱「陳愛伯」之網友，對方以假交友之手法取信於被害人後，謊稱生病需要醫藥費、護照過期需要現金等不同理由，自今6月起已陸續詐騙被害人6次，遭詐騙金額達180餘萬元。

嫌犯食髓知味，竟謊稱自己人在船上，由於船體破洞正在慢慢下沉，急需現金救援。如此誇張之說詞無法取信於被害人，新店警分局江陵派出所立即成立專案小組並啟動相關偵查作為，最後於雙方約定取款現場逮捕一名自稱「陳愛伯」經紀人的李姓嫌犯。

警方當場查扣涉案智慧型手機4支，成功阻詐125萬8000元。訊後依刑法詐欺罪嫌移請台北地方檢察署偵辦，另責由偵查隊持續以他法溯源擴辦，追查上游詐騙集團。

新店警分局呼籲，假交友詐騙的特徵為「未曾見面、僅文字聯繫卻無電話或視訊、假證件難以證明身分、交往不久便以各種名目借錢、以共創美好未來當遠景」如不確定是否為詐騙，可立即撥打165反詐騙專線查詢，避免成為詐騙集團的肥羊。