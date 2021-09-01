南投警分局成立「防詐宣導團」成功阻詐，成功保住337萬餘元。（南投警分局提供／陳淑娥南投傳真）

國內疫情趨緩，二級警戒雖維持至9月6日，但生活已逐漸解封，增加出遊機會，為預防民眾遭詐騙，南投警分局結合偵查隊及各派出所成立「防詐宣導團」，由正副分局長率隊每月前往轄內33間金融機構宣導，自7月份成立以來，經金融機構通報且警方攔阻成功計12件，金額高達337萬餘元，效果顯著。

南投警分局結合偵查隊及各派出所7月成立「防詐宣導團」，由正副分局長率隊每月前往轄內33間金融機構，向南投市、名間鄉民眾及銀行人員加強防詐宣導，阻絕詐騙，保障民眾辛苦血汗錢。

「防詐宣導團」特別向銀行人員宣導常見詐騙方式，詐騙集團多以檢警調查名義（假冒公務機關）、化身為急需借錢之被害人親友（猜猜我是誰）、聲稱自己是尋找真愛的阿富汗軍醫（假交友）等詐騙手段，取信於民眾，並一步步利用迂迴戰法，多種通訊管道聯繫，給民眾灌迷湯，進而從民眾身上賺取不義之財。

南投警分局指出，新冠肺炎疫情爆發以來，許多民眾面臨資遣、放無薪假等經濟窘境，使「假投資、假貸款」成為本土疫情以來，詐騙集團主要重點「挖礦」項目，先以標榜「輕鬆賺錢！創造自己的被動收入！」、「曬名車、名錶、厚厚一疊新台幣」、「黃金、原油投資服務」等吸睛標題，引起民眾注意，進而與之聯繫；後以各種手段要求民眾匯款至人頭帳戶，車手接應隨即提領，使得民眾積蓄有去無回。

南投警分局表示，為有效防止民眾財產受到損失，「防詐宣導團」也準備「金融機構行員關懷提問提示卡」給銀行機構人員，附上常見詐欺狀況及銀行重點關懷項目，並提供警方聯絡資訊，以利警方協助行員在第一線守住民眾的財產。

南投警分局呼籲民眾，若接到不明電話，請務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或向鄰近派出所請求警方協助，方可避免受騙上當。