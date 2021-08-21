杉原海水浴場24日開放回歸台東縣民使用，台東縣府與卑南鄉公所21日邀請優人神鼓表演揭開序幕，有民眾到場手持拆除美麗灣建物毛巾表達訴求。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

杉原海水浴場24日開放回歸台東縣民使用，台東縣府與卑南鄉公所21日邀請優人神鼓以「擊浪」主題，為杉原海水浴場24日提前揭開序幕，其間部分民眾手持「拆除美麗灣建物」毛巾表達訴求，經勸導即坐入場內，並未引起衝突。

優人神鼓將鼓聲結合海濤，為杉原灣蔚藍海岸帶來一場浪濤衝擊與浪花細膩層次交錯的感官饗宴，精彩演出獲得現場滿堂喝采。此外，由於杉原灣座落於美麗灣建物原址旁，演出期間，數名觀眾手持「拆除美麗灣建物」毛巾從媒體區繞場，理性表達訴求，經在場工作人員勸導後，就坐在場內安靜觀賞演出，未引發衝突。

主張拆除美麗灣建物的民眾認為，美麗灣建物被行政法院裁定環評無效，並不因被台東縣府花了6.29億買回而就地合法，手持毛巾的快閃活動僅是針對建物不合法發聲，並非反對開放杉原海水浴場，基於尊重台上表演者及現場聆聽民眾，和平表達訴求，因此整個過程中未發出任何聲響干擾整場活動進行。據了解，有人主張建物應全數拆除，也有人認為應針對不合法的部分建物拆除。

饒慶鈴致詞表示，打開杉原、面向太平洋，擁有全台灣最長的176公里海岸線的台東是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，縣府回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來將整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，讓觀光與環保創造雙贏，再創慢經濟。

縣府交通及觀光發展處表示，杉原海水浴場自8月24日至9月30日開放，時間為每日上午10點至下午5點，並已設置浮球警戒線並且進駐合格救生員與救生設備，不僅讓海水浴場的功能更完善，也讓前來戲水的遊客安全更有保障；提醒遊客入場應配戴口罩、落實實聯制並測量體溫。