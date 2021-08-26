嘉義縣鹿草鄉公所辦理4-1及3-6計畫道路工程，26日辦理協議價購說明會，因該工程將拆除約5戶民宅部分房屋，30多名鄉民前往鄉公所抗議，抗議民眾葉英俊表示，該巷道非交通要道，平日極少車輛，卻預計拓寬到12公尺寬，不但沒有必要性還危及民眾財產安全，訴求停止3－6道路拓寬計畫。鄉長楊秀玉接下陳情書表示，都市計畫經歷3位鄉長，3-6道路規畫一直都是12公尺寬，針對不同意戶部分，會再辦理協調會。

住戶葉玉環說，公所開過兩次公聽會，對住戶意見都置之不理就進入協議價購說明會，讓人很難接受。葉英俊表示，原本家門前的道路是3米長，一口氣拓寬到12米，完全沒有必要性，且多是3、40年的房子，被拆了一部分影響主結構後，房屋根本很難再住人。房子也面臨被拆的楊崑說，房子已經住了40多年，公所卻為了沒必要性的道路拓寬，侵害人民財產，相當無奈，只能抗議。

鹿草鄉長楊秀玉說，從1992年公布的鹿草鄉都市計畫中，3-6道路計畫圖一直都是規畫路寬12公尺，歷任3位縣長，到她任內爭取到內政部營建署經費辦理4-1暨3-6計畫道路拓寬工程，4-1計畫道路路寬10公尺、3-6道路路寬12公尺，並進行下水道工程。

楊秀玉表示，鄉親認為拓寬到12米沒有必要性的聲音公所收到了，協議價購是按照程序進行，針對不同意的部分，會再啟動協商，這次爭取到2億多的經費，目前已有約3分之2的民眾同意，會再持續支持相親支持。