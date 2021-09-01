金寧鄉公所FB粉絲團特舉辦「齊心協力．洋名國際」抽獎活動，與大家分享喜悅及榮耀。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉公所FB粉絲團特舉辦「齊心協力．洋名國際」抽獎活動，與大家分享喜悅及榮耀。（金寧鄉公所提供）

奧運金牌羽球雙打金牌選手「麟洋配」日前返回金門受到英雄式歡迎，李洋的故鄉金寧鄉也登上熱搜榜，金寧鄉公所FB粉絲團特舉辦「齊心協力．洋名國際」抽獎活動，與大家分享喜悅及榮耀。

抽獎好禮如下：1. YONEX李洋、王齊麟「親筆簽名」後背包 (3名)。2. YONEX後背包 (2名)。3. YONEX 運動毛巾 (2名)。4. YONEX 束口袋(1名)。5. YONEX 運動護腕(1名)。6.麟洋配聯名口罩-自我挑戰版及勇奪金牌版各乙盒(3名)。

抽獎辦法：1.於金寧鄉公所FB粉絲團按讚並追蹤此粉絲團。2. 在金寧鄉公所麟洋配貼文下方按讚＋公開分享＋留言【齊心協力．洋名國際】並標註3名朋友。範例：【齊心協力．洋名國際】 @阿金 @阿寧 @蚵寶。3.留言截止至9／13中午12點整；將於9／13開獎。4.中獎人將公開公佈於金門縣金寧鄉公所粉絲專頁。

楊忠俊鄉長表示，麟洋組合不僅是金門之光，更是金寧之光，2人對羽球的態度「輸了就是再練練到不會輸為止」、「永遠要記得為什麼從事這件事」，這樣的精神是值得我們效法的，希望透過此次抽獎活動，與大家分享喜悅及榮耀，更希望將這樣努力不懈的精神傳遞下去，也期待他們再接再厲，再創佳績。相關資訊可查詢：金門縣金寧鄉公所粉絲專頁。