最近在美國智慧設備市場攻城略地的大陸物聯網科技塗鴉智慧公司正受到業界質疑，擔心這種物聯網科技公司所獲得的大量數據可能產生國家安全上的威脅，美國研究人員呼籲，美國政府應該像封鎖華為那樣禁止塗鴉公司在美國市場運作。

據《美國之音》報導，成立於2014年的塗鴉智慧是一個全球物聯網雲平臺服務商，同時提供硬體和軟體產品。現已成為全球市場上最大的物聯網平臺服務提供者，今年3月在美國紐約證券交易所上市，它在2020年已為全球1.165億台智慧設備提供雲端數據服務支援。

報導說，美國市場上有許多智慧溫度控制器、智慧攝像頭、智慧電燈等設備，雖然不是標明塗鴉品牌，但可能使用了塗鴉的硬體模組、軟體、代碼，或是使用了塗鴉的物聯網雲平臺。美國企業研究所（AEI）日前在《國會山莊報》（The Hill）發表文章指出，塗鴉可能成為比俄羅斯勒索軟體攻擊更嚴重的中國威脅。

文章指出，過去幾年，美國和20多個國家禁止或大幅限制華為5G通訊網路，原因是擔心華為可能將通訊數據提供給中國政府。因此，美國國會應該基於同樣的安全考量禁止塗鴉公司在美國運作，並禁止與美國企業進行往來。

《國會山報》文章作者之一、AEI高級研究員科隆·柯欽（Klon Kitchen）表示，塗鴉產品的問題不同於普通的網路安全問題，「這關乎的是中國法律要求像塗鴉這樣的公司交出他們所有的資料。」

美國網路安全公司Dark Cubed今年研究了美國市場上10款價格在20到100美元區間的家庭智慧設備的網路安全性能，發現其中大部分產品背後都有塗鴉智慧技術的支撐，而這些產品都存在網路安全隱患。每一台物聯網設備都與中國有業務聯繫，並且每一款產品都在沒有經過許可的情況下與中國的基礎設施進行了資料通信。廠商可以輕易獲取器材拍攝到的私人隱私圖像，大多數產品的安卓手機應用程式完全不安全，並且向中國傳送資料。

報導說，從模組硬體、軟體到後臺的雲服務，塗鴉智慧設計的品牌和產品極廣。其客戶超過5000名，主要包括品牌、OEM、行業運營商和系統整合商，數千種智慧產品銷售於全球220多個國家和地區。公司核心高管主要來自阿里巴巴，並獲得騰訊公司的投資，今年三月在美國紐約證交所上市時，市值達到118億美元。

美國企業研究所高級研究員柯欽對塗鴉在美上市未遇任何阻力感到困惑。但他表示，美國目前擁有應對中國物聯網產品安全問題的政策選項，國會也應拿出立法行動，禁止塗鴉在美擴張。

美國政府於2020年通過《物聯網網路安全改進法》，要求聯邦機構不得購買不符合安全要求的物聯網設備，但對消費者物聯網市場的管理還沒有跟進。